الرياض 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة السلة غدا ثاني مواجهاته في نهائيات البطولة الآسيوية عندما يلتقي بنظيره الأسترالي عند الساعة 7 صباحا بتوقيت المملكة التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا.ويلعب الأخضر أمام حامل اللقب وأحد أبرز المنتخبات المرشحة للبطولة، لتعويض خسارته في الجولة الأولى من المستضيف إندونيسيا، ساعيا للفوز والإبقاء على حظوظه في التأهل قبل المواجهة الأخيرة له في مجموعته أمام الأردن يوم السبت المقبل.// انتهى //20:00ت م0090