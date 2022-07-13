سيئول 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسبحث وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ونظيره الفيتنامي بوي ثان سون خلال اتصال هاتفي اليوم سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وذكرت وزارة الخارجية الكورية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكورية ( يونهاب ) أن بارك جين أكد خلال الاتصال أنه سيعمل على تعزيز التعاون مع فيتنام، واصفا إياها بدولة تعاونية أساسية في سياسة سيئول فيما يتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا ( الآسيان ).وأعرب عن أمله في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وكذلك التعاون في قطاعي البنية التحتية والمالية.وعبر وزير خارجية فيتنام من جانبه عن أمله في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال التعاون الدفاعي والأمني، كما أعرب عن مخاوفه بشأن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //20:09ت م0093