نيويورك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) شو دونيو أن الأمن الغذائي العالمي يتعرض للتهديد بطرق عديدة ومتداخلة في كثير من الأحيان، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19 والصراعات والظروف المناخية القاسية المستمرة، مما يزيد من أهمية شفافية أسواق المنتجات الزراعية والتجارة الدولية.وشدد دونيو في كلمته اليوم خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين للجنة مشكلات السلع على ضرورة توقف البلدان عن استخدام التدابير التجارية التي تضيف إلى الزيادات والتقلبات الشديدة في الأسعار، وتؤذي أولئك الذين يعتمدون على الأسواق العالمية لتحقيق أمنهم الغذائي.وأشار إلى أنه على الرغم من الاتجاه الحالي للتجارة داخل المناطق في الغالب، تظل التجارة متعددة الأطراف الطريقة الأكثر فعالية لتعزيز الوصول إلى الأسواق والنمو الاقتصادي للجميع، ويمكن فقط للتعاون متعدد الأطراف أن يتصدى بفعالية للتحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ.وجدد دونيو التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التجارة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والاستدامة، إذ إنها تعزز الأمن الغذائي والتغذية من خلال ربط مناطق التي لديها فائض غذائي بتلك التي تعاني من العجز.// انتهى //20:30ت م0094