رفحاء 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسنفذت فرق التفتيش والمراقبة الميدانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة رفحاء 212 جولة ميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال الفترة من 1 حتى 13 ذو الحجة 1443هـ، رصدت خلالها 6 مخالفات، طُبِّقت بحقهم العقوبات المقررة نظاما.وشملت الجولات - التي بدأت منذ أول أيام شهر ذي الحجة الجاري - أسواق الخضار والفواكه وأسواق الأعلاف والمسالخ والمواشي للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية ومراقبة نظافة المسالخ والحظائر وأماكن الذبح.وأوضحت "بيئة رفحاء" استمرار الجولات الرقابية المكثفة والحملات التوعوية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاضعة لأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.// انتهى //20:48ت م0095