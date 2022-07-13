سكاكا 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف تجهيز 1768 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك في خمسة مسالخ ونقاط ذبح تابعة لمكتب الوزارة بمحافظة القريات، حيث نفذ المكتب خطته التشغيلية لاستقبال وخدمة المستفيدين في كل من المسلخ العام والمتنقل إلى جانب 3 نقاط ذبح.وأشرف على عمليات ذبح الأضاحي 20 من مراقبي المسالخ والأسواق والأطباء والمساعدين البيطريين ومراقبي الأمن والسلامة بالمكتب كل حسب مهامه و اختصاصه، حيث شملت المهام الكشف على الأضاحي ومتابعة آلية سير العمل وترتيب المذبوحات بعد الكشف عليها، كما تم فتح نقاط الذبح والمسلخ المتنقل بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين وتخفيف الضغط والزحام في المسلخ العام وتسريع وتيرة العمل وخدمة المستفيدين.وشملت الأضاحي التي تم ذبحها وتجهيزها 1459 رأسا من الضأن، و197 من الماعز، و109 من الإبل، بالإضافة إلى 3 رؤوس من الأبقار.// انتهى //20:52ت م0096