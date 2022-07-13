تبوك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك نجاح خطة الأسواق والمسالخ بالمنطقة التي طبقت مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443 هـ، حيث شكلت عدد من الفرق الرقابية الفنية والإدارية الميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة التي ساهمت بنجاح موسم الأضاحي.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المسالخ الرسمية التي يشرف عليها الفرع بالمنطقة استقبلت خلال أيام العيد الأربعة 10400 رأس من الأضاحي حيث تمت عمليات الاستقبال والذبح بشكل منظم وسهولة ويسر.وقدم المهندس الرويلي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على دعمه المستمر وتوجيهه بالحرص على استمرار وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، كما شكر الجهات الأمنية التي ساهمت بتنفيذ هذه الخطة من خلال عمليات الدعم والمساعدة بالتنظيم وانسيابية الحركة لتأدية مشرفي و مراقبي الفرع لمهامهم الميدانية في الأسواق والمسالخ بالمنطقة.// انتهى //21:20ت م0100