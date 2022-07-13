جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسأكدت وزارة الحج والعمرة إسهام تطبيق التقنية الحديثة وتسخير أفضل الخدمات الإلكترونية في نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ وذلك ضمن تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمليون حاج بالتعاون مع الجهات كافة منذ وصولهم حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.وبينت الوزارة أن هذا النجاح يعكس الجهود الجبارة والخطط المتكاملة التي وضعتها الوزارة بمتابعة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتقديم كل ما يمكن للتسهيل والتيسير على الحجاج في أداء مناسكهم بطمأنينة وسكينة.وكشفت أن استخدام التقنية الحديثة؛ شمل المسار الإلكتروني، وتطبيق "اعتمرنا" لتسجيل الحجاج من داخل المملكة، إضافة إلى إطلاق التسجيل الإلكتروني لحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا الذي أسهم في خفض الأسعار كثيرا.كما توسعت الوزارة في استخدام بطاقة الحج الذكية للحجاج وهي بطاقة تعريفية لكل حاج تُسهم في إرشادهم إلى سكنهم بالمشاعر، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي، ورافق هذه البطاقة 3 تطبيقات إلكترونية جديدة، وهي "تطبيق الحج الذكي، وتطبيق المنظمين، وتطبيق العاملين"، مما أسهم في تأدية الحجاج للنسك بيسر وسهولة.ونوهت بتتويج إنجازاتها بالعمل الإعلامي والتوعوي؛ الذي أبرز الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية للوزارة، ومن أهمها : مبادرة أدلة الحج التوعوية التي لاقت تفاعلاً واسعاً وإشادة كبيرة من الحجاج بمختلف جنسياتهم، وتضمنت 13 دليلاً توعوياً بـ 14 لغة تناولت الموضوعات التي تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك وذلك عبر منصاتها المختلفة.// انتهى //21:33ت م0101