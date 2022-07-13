جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة نجاح حج هذا العام 1443هـ ، بفضل من الله سبحانه ثم بما وفرته قيادة هذه البلاد من خدمات وما سخرته من إمكانات ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وسهولة.وأعرب سموه عن شكره لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام، ولكافة الجهات التي قدمت الخدمة للحجيج، وبالأخص رجال الأمن والكوادر الطبية والمتطوعين والمتطوعات نظير أعمالهم الجليلة التي بذلوها خلال حج هذا العام .// انتهى //21:41ت م0102