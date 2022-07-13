المدينة المنورة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا أعمالها وجهودها خلال موسم حج 1443هـ وذلك حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات للزوار والمصلين.وتعمل إدارة السقيا على توفير مياه زمزم لجميع الحجاج والزوار والمصلين في المسجد النبوي من خلال الحافظات الثابتة والعبوات الثابتة ذات الاستخدام الواحد، ونوافير الشرب الموجودة في الساحات وذلك لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.كما تقوم إدارة السقيا بتوزيع عبوات زمزم بأكثر من ( 50 ) ألف عبوة زمزم يوميًا خلال أوقات الصلوات والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ، بالإضافة إلى ( 120 ) حقيبة محمولة على الظهر، كما تقوم الإدارة بتوزيع المياه من خلال (18) ألف حافظة يتم تعبئتها من ( 8 ) مواقع، و( 10 ) مقطورات لنقل الماء في الساحات، و (1209) نافورات شرب في الساحات، و ( 70 ) عربة لتوزيع حافظات زمزم، و (7) عربات كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي، وتجهيز عربات لذوي الإعاقة لتسهيل شرب الماء للجميع بمعدل استهلاك يصل إلى 250 طناً يومياً .// انتهى //21:55ت م0103