برلين 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسبدأ جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا تستغرق ثلاثة أيام.وسيلتقي سلطان عُمان خلال الزيارة بالرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير ومستشار جمهورية ألمانيا أولاف شولتس، لبحث عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين بما يُسهم في تحقيق تطلّعاتهما، بالإضافة لتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //22:11ت م0106