جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وعلى حسن تنظيم المملكة لحج هذا العام.وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم.// انتهى //22:22ت م0107