عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا
الأربعاء 1443/12/14 هـ الموافق 2022/07/13 م واس
جدة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، وعلى حسن تنظيم المملكة لحج هذا العام.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم.
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22:22ت م
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