القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي فوزًا ثميناً على ضيفه سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الإسماعيلية في إطار الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الفوز رصيد الإسماعيلي إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع .وفي منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه" فاركو" بدون أهداف. وبهذا التعادل رفع "فاركو" رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد المصري 27 نقطة في المركز العاشر .// انتهى //22:25ت م0108