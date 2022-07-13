القاهرة 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واستأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة حاليًا في القاهرة، بعد فوزه على منتخب الجابون بنتيجة ٢٥-٢٣، في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار دور المجموعات.انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب الجزائر بنتيجة ١٦-١٢، ثم واصل محاربو الصحراء التفوق في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الجزائر على الجابون بفارق هدفين بنتيجة ٢٥-٢٣، وحسم اللقاء.وبهذا الفوز، بلغ منتخب الجزائر الدور ربع النهائي للمسابقة القارية، برفقة منتخب غينيا وذلك عن المجوعة الثانية ليكتمل عقد المتأهلين لدور الثمانية وهم مصر والمغرب من المجموعة الأولى، وغينيا والجزائر من المجموعه الثانية، وتونس والرأس الأخضر من المجموعة الثالثة، وأنجولا والكونغو الديمقراطية من المجموعة الرابعة.وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب أنجولا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة ٣٢-٣١، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.// انتهى //22:50ت م0110