اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الأربعاء 1443/12/14 هـ الموافق 2022/07/13 م واس
نيويورك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.54 نقطة إلى 0.67% ليغلق عند 30772.79 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 17.02 نقطة إلى 0.45% إلى 3801.78 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعا عند 17.15 نقطة إلى 0.15% إلى 11247.58 نقطة.
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