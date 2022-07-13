نيويورك 14 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 13 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضا اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.54 نقطة إلى 0.67% ليغلق عند 30772.79 نقطة، واغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 17.02 نقطة إلى 0.45% إلى 3801.78 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعا عند 17.15 نقطة إلى 0.15% إلى 11247.58 نقطة.// انتهى //23:29ت م0113