القاهرة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسفاز المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 36-21 ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رقم 25 للرجال التى تستضيفها القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر 18-12 ، وواصل تفوقه بشكل واضح في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 36-21 ضمن مباريات المجموعة الأولى ليتصدر المنتخب المصري المجموعة.وفي مباراة أخرى فاز المنتخب التونسي على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة 30-24، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لتتصدر تونس المجموعة.وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023، التي تقام في بولندا والسويد.// انتهى //01:37ت م0003