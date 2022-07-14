جازان 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس‏كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية وادي جازان أعمالها الميدانية خلال موسم عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الجولات الرقابية على المنشآت التجارية ، والنظافة العامة.‏وأوضح رئيس بلدية وادي جازان مفرح بن محمد الألمعي أن الفرق الرقابية نفذت 43 زيارة خلال موسم العيد نتج عنها إغلاق 4 محلات و تغريم 6 أخرى كما تم مصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وأدوات غير صالحة للاستعمال،‏وقال أن أعمال البلدية أيضًا شملت النظافة العامة في القرى والشوارع والحدائق والمرافق العامة، مبينًا بأن البلدية سخرت 215 عامل فيما بلغ عدد المعدات وآليات النظافة 30 معدة وآلية تم من خلالها رفع 1872 طن من مخلفات الأضاحي والنفايات ،‏وتهيب البلدية بالجميع عند وجود ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالخدمات البلدية التواصل عبر الخط الموحد940. أو من خلال تطبيق بلدي.// انتهى //06:02ت م0007