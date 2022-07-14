الرباط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على الوضع الوبائي بالبلاد في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مشيرة إلى توصيات السلطات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي الجرعات المعززة.واهتمت بعقد البرلمان الدولي للتسامح والسلام دورته العاشرة بالمغرب للتباحث حول موضوعات تهتم بترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.وتطرقت صحف الخميس إلى بدء الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة بمنطقة الشرق الأوسط، تهدف إلى بحث التعاون والتنسيق مع الحلفاء في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار العالمي.وتابعت التطورات السياسية في بريطانيا، مشيرة إلى انطلاق سباق محموم بين عدة مرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.وأخبرت صحف المغرب عن توقعات الخبراء بركود اقتصادي يهدد الدول الأوربية بعد أكبر انخفاض في العملة الأوروبية "يورو" منذ 20 عاما، وانخفاضها للمرة الأولى إلى مستوى الدولار.// انتهى //10:09ت م0008