تونس 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - من فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وهنأ فخامته خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، معبرًا عن شكره على ما تقدمه المملكة من خدمات وتيسير لحجاج بيت الله الحرام.واهتمت بتأكيد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ضرورة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج بوصفها ملكاً الشعب التونسي، داعيا لجنة استرجاع الأموال المنهوبة للانعقاد في أقرب وقت.وتابعت صحف الخميس الاستعدادات الجارية بالمعابر الحدودية بين تونس والجزائر لعودة النشاط وتنقل المسافرين التونسيين والجزائريين من خلال المعابر بداية من يوم غدٍ بعد أن استمر إغلاقها لأكثر من سنتين.وأوردت في الشأن الليبي إعلان المؤسسة الليبية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي البريقة والزويتينة وإعادة التصدير منهما بعد نحو أربعة أشهر من الإقفال.ونقلت صحف تونس إعلان الجيش الإسرائيلي سلسلة إجراءات تجاه الفلسطينيين وذلك عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، من بينها إزالة خطة بناء ألفي وحدة استيطانية في القدس الشرقية.// انتهى //10:13ت م0009