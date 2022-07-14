عام / جزيرة فرسان وجهة سياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
الخميس 1443/12/15 هـ الموافق 2022/07/14 م واس
فرسان 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس
تُعد جزيرة فرسان وجهة سياحية مميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث يتدفق مئات الزوار للجزيرة ، مستمتعين بما تمتاز به من جمال الطبيعة والشواطئ الرملية ، وتميزها بالنزهات البحرية والغوص وصيد الأسماك .
وتمتاز قرية القصار الأثرية بكونها أحد المعالم السياحية البارزة بجزيرة فرسان ، حيث تحظى باهتمام زوار الجزيرة الذين يتعرفون خلال جولاتهم بالقرية على منازلها الأثرية والمقهى الشعبي والمعروضات التراثية ، ويستمتعون بمناظر أشجار النخيل المحيطة بالقرية.
وتحظى غابة القندل وأشجار المانجروف بزيارات يومية من قاصدي جزيرة فرسان ، لما تمتاز به من مواقع سياحية جميلة ، تنشط بها النزهات البحرية اليومية ، إلى جانب زيارات لكثير من المواقع السياحية مثل محمية الغزلان ومنتزه الدانة ومنتزه الحصيص ، والجسر الرابط بين جزيرة فرسان وقراها .
ولا يفوت الزائرون لفرسان فرصة زيارة المواقع الأثرية بالجزيرة مثل بيت الرفاعي التاريخي وجامع النجدي الأثري والقلعة الرومانية ، وغيرها من المواقع الأثرية .
وواكبت محافظة فرسان وكافة الجهات الحكومية والخدماتية بالمحافظة تدفق الزوار ، من خلال تسخير كافة الجهود لاستقطاب مزيد من السواح والزوار بتجهيز كافة المرافق العامة والحدائق والطرق.
// انتهى //
10:14ت م
0010