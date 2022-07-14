فرسان 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واستُعد جزيرة فرسان وجهة سياحية مميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، حيث يتدفق مئات الزوار للجزيرة ، مستمتعين بما تمتاز به من جمال الطبيعة والشواطئ الرملية ، وتميزها بالنزهات البحرية والغوص وصيد الأسماك .وتمتاز قرية القصار الأثرية بكونها أحد المعالم السياحية البارزة بجزيرة فرسان ، حيث تحظى باهتمام زوار الجزيرة الذين يتعرفون خلال جولاتهم بالقرية على منازلها الأثرية والمقهى الشعبي والمعروضات التراثية ، ويستمتعون بمناظر أشجار النخيل المحيطة بالقرية.وتحظى غابة القندل وأشجار المانجروف بزيارات يومية من قاصدي جزيرة فرسان ، لما تمتاز به من مواقع سياحية جميلة ، تنشط بها النزهات البحرية اليومية ، إلى جانب زيارات لكثير من المواقع السياحية مثل محمية الغزلان ومنتزه الدانة ومنتزه الحصيص ، والجسر الرابط بين جزيرة فرسان وقراها .ولا يفوت الزائرون لفرسان فرصة زيارة المواقع الأثرية بالجزيرة مثل بيت الرفاعي التاريخي وجامع النجدي الأثري والقلعة الرومانية ، وغيرها من المواقع الأثرية .وواكبت محافظة فرسان وكافة الجهات الحكومية والخدماتية بالمحافظة تدفق الزوار ، من خلال تسخير كافة الجهود لاستقطاب مزيد من السواح والزوار بتجهيز كافة المرافق العامة والحدائق والطرق.// انتهى //10:14ت م0010