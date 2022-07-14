القاهرة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.ولفتت الصحف الانتباه إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزمه تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونقلها إلى آفاق أرحب، وإشادته برؤية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، لتحقيق الرخاء والتنمية في الإمارات.وأخبرت صحف الخميس عن مواصلة المستوطنين اليهود أمس اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقيامهم بتنفيذ جولات استفزازية، وأداء طقوس تلمودية فى باحاته، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذيرات المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، من أن المشهد الاقتصادي العالمي يزداد قتامة مع زيادة مخاطر الركود وقد يتدهور أكثر بفعل الأزمة في أوكرانيا والتضخم السريع الذي تسببت فيه.// انتهى //10:45ت م0012