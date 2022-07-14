المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسيعد مسجد سيد الشهداء معلماً خالداً في صفحات التاريخ الإسلامي؛ ويروي أحداث معركة أحد التي دارت رحاها في السنة الثالثة من الهجرة النبوية الشريفة، إلى جانب مقبرة 70 شهيداً من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم ـ ويبعد عن الساحة الشمالية للمسجد النبوي بنحو ثلاثة كيلو مترات.واستحدث المسجد في رجب 1438هـ ، وشيد وفق طراز معماري فريد على مساحة 54 ألف مترٍ مربع، ويتسع لـ 15 ألف مصلٍ؛ حيث وفرت في محيطه مجمل الخدمات والمرافق المساندة، ويقع قبالة "جبل الرماة " وهو عبارة عن هضبة صغيرة -غرب جبل أحد- يُشاهد من قمتها ساحة الشهداء وما تحويه من معالم.// انتهى //10:46ت م0013