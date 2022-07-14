طوكيو 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع بفعل صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً مع صعود الدولار نتيجة توقع رفع الفائدة الأمريكية.وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.62 في المئة، ما يعادل 164.62 نقطةً، ليصل عند مستوى 26,643.39 نقطةً، فيما صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بمقدار 4.28 نقاط، ما نسبته 0.23 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,893.13 نقطة.// انتهى //11:21ت م0016