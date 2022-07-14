إسلام آباد 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج.واهتمت بتوصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم اقتصادي، وعزم الحكومة الباكستانية على خفض أسعار البنزين والطاقة.وتابعت صحف إسلام آباد تطورات الأمطار الموسمية الغزيرة المستمرة في باكستان منذ أيام، واستمرار جهود الإغاثة وعمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول.وتطرقت صحف باكستان في الشأن الإقليمي والدولي إلى تطورات الوضع السياسي والأمني في سريلانكا، وبدء الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في الشرق الأوسط.// انتهى //11:47ت م0017