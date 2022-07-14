لندن 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بسير عملية اختيار خليفة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مبرزة فوز وزير المالية السابق ريتشي سوناك بالجولة الأولى من الاقتراع، متوفقاً على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردانت في المركز الثاني، فيما حلت ووزيرة الخارجية السابقة ليز تروس في المركز الثالث.وأخبرت عن بوادر انفراج في أزمة تصدير الحبوب الغذائية من أوكرانيا بعد اتفاق الجانب الروسي والأوكراني على خطوط سير آمنة للسفن التي تحمل الصادرات عبر البحر الأسود.وتناولت عزم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عقد اجتماع لمجلس الوزراء الوطني يوم الاثنين القادم مع قادة الولايات والأقاليم لمناقشة بوادر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كرونا المستجد والتغييرات في الدعم الفيدرالي.وقالت صحف لندن إن ارتفاع معدل التضخم في أمريكيا بأعلى معدل منذ أربعين عاماً، متأثراً بارتفاع تكلفة الغاز والوقود والإيجارات، يضغط على الأسر الأمريكية وعلى الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.// انتهى //12:46ت م0018