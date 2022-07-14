الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2022م بنسبة 2.3% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق مايو 2022م، مبينة أن هذا الارتفاع يُعزى إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 4.4% وأسعار النقل بنسبة 2.5%.وأوضحت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر يونيو من عام 2022م التي أصدرتها الهيئة اليوم، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم لشهر يونيو 2022م مقارنة بشهر يونيو 2021م, وسجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 4.4%؛ متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.7%، وأسعار اللحوم بنسبة 4.5%، كما سجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 2.5%؛ متأثراً بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 3.3%، وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعاً بلغت نسبته 2.4%متأثراً بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 18.5%.وبينت النتائج أن قسم التعليم سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2%؛ متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 13.8%، وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بـنسبة 4.9%؛ متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 5.1%، وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 1.0% متأثراً بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.1%.من جانب آخر أفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو 2022م بنسبة 8.1% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2022م، حيث بلغ 10.2%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.2%.ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعار الجملة بنسبة 8.2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 40.2%، وأسعار العجائن الورقية بنسبة 12.8%, وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.0%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.0%، فيما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 9.2%؛ متأثراً بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 22.9%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 14.0%، كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 16.3% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.0%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 11.1%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعاً بنسبة 7.9%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.9%.يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.// انتهى //13:05ت م0020