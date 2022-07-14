الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسينفذ مكتب التربية العربي لدول الخليج مسابقة الهاكثون (Hackathon) الخليجي الافتراضي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 42 طالبًا وطالبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضح مكتب التربية أن المعسكر والبرنامج التدريبي سوف يستمر لمدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 16يوليو إلى 4 أغسطس، يليها مسابقة الهاكثون من 15 أغسطس إلى 18 أغسطس.ويأتي البرنامج ضمن وثيقة الذكاء الاصطناعي للتعليم ومنصة الذكاء الاصطناعي الإلكترونية التي تسهم بنشر تجارب الدول الأعضاء في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم وإيجاد مجتمعات ممارسة في هذا المجال وبناء الخبرات البينية ونشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعزيزها في الدول الأعضاء بالمكتب من خلال نقل أفضل التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال وفي ضوء القراءات المستقبلية من المتوقع توظيف أكثر للذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية ومواءمة المحتوى التعليمي بما يتناسب مع تفاعل المتعلمين.// انتهى //14:08ت م0024