المدينة المنورة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واستعدّ محطات قطار الحرمين السريع أحدث مشروعات البنى التحتية لتعزيز خدمات النقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة, وقد شيّدت وفق أحدث التصاميم والتقنيات, لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على مدار العام.ورصدت "واس" مشاعر الفرح والبهجة التي رافقت الحجاج لحظة وصولهم أمس إلى "محطة قطار الحرمين السريع" بالمدينة المنورة عبر إحدى الرحلات القادمة من مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام بأمن وسلام.// انتهى //14:09ت م0026