نجران 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واستنطلق أولى فعاليات معرض العطور والتجميل بمدينة نجران في 28 يوليو الجاري، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والفعاليات.وأكد المدير التنفيذي للمعرض غازي المسعري أن المعرض سيضم أكثر من 150 علامةً تجارية فاخرة في مجال العطور والتجميل وسيقيم عدداً من الورش لصناعة العطور الخاصة، وإطلاق عطور جديدة وحصرية للمعرض.ويُعد معرض العطور والتجميل الذي سيستمر ٧ أيام من أبرز الأنشطة في المنطقة في مجال العطور والبخور والمنتجات العطرية وأدوات التجميل.// انتهى //14:12ت م0027