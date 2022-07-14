مسقط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 15ر4141 نقطةً مرتفعاً بمقدار 6ر26 نقطةً وبنسبة بلغت 65ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (57ر4114) نقطةً.وبلغت قيمة التداول مليونًا و9 آلافٍ و313 ريالاً عُمانيًّا منخفضة بنسبة بلغت 7ر7 %مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و92 ألفاً و999 ريالاً عُمانيًّا.وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 194ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 43ر22 مليار ريالٍ عُماني.// انتهى //15:22ت م0034