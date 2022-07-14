عام / فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - ووكيل رقيب - وعريف)
الخميس 1443/12/15 هـ الموافق 2022/07/14 م واس
الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - ووكيل رقيب - وعريف) للرجال، وذلك خلال المدة من يوم السبت 17/ 12/ 1443 هـ حتى يوم الخميس 22/ 12/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa.
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17:21ت م
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