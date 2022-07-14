الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - ووكيل رقيب - وعريف) للرجال، وذلك خلال المدة من يوم السبت 17/ 12/ 1443 هـ حتى يوم الخميس 22/ 12/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف): https://jobs.sa.// انتهى //17:21ت م0039