اجتماعي / إسعاف المنية ينفذ 37 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
الخميس 1443/12/15 هـ الموافق 2022/07/14 م واس
بيروت 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس
قام جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان بتنفيذ 37 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
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17:42ت م
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