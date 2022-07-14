جدة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسضبطت أمانة محافظة جدة 306 ذبائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي "فاسدة" بنقاط التفتيش المعتمدة على المنافذ المؤدية للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم احتجاز 70 مركبة كانت تنقل تلك اللحوم وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية في البلديات الفرعية -بمساندة الجهات الأمنية- تمكنت من ضبط تلك الذبائح ومصادرتها والتصدي لمحاولات نقلها وتداولها في السوق، إلى جانب إزالة 50 حظيرة مخالفة و 173 مسلخًا عشوائيًا.// انتهى //17:47ت م0045