عمّان 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 599 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 190 مريضا تمت معاينتهم وصُرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 29 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 180 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضا، وراجع 43 مريضا عيادة الأسنان.كما تم استقبال 59 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 31 مريضا، كما تم عمل 140 تحليلا لـ 74 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 49 أشعة لـ 34 مريضا، كما تم إعطاء 41 لقاحا لـ 18 مريضا، وتم صرف دواء الأمراض المزمنة لـ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 455 وصفة طبية.// انتهى //17:50ت م0046