اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة
الخميس 1443/12/15 هـ الموافق 2022/07/14 م واس
حجة - صعدة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة .
وجرى -خلال المدة من 22 حتى 28 يونيو 2022م في محافظة حجة- ضخ 3.293.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 584.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 53 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا.
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