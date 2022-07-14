مقديشو 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأكد رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية حمزة عبدي بري في تصريحات اليوم أن إحراز أي تقدم في البلاد مرتبط بهزيمة حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، مشددا على أهمية تحرير البلاد من مقاتليها.وأوضح أن البلاد تعاني من جفاف شديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات إلى المتضررين لأن مقاتلي حركة الشباب في كل شارع، كما لا يمكن استخدام الطائرات لعدم وجود مطارات في مناطق كثيرة منكوبة، مضيفا أنه من الضروري تحرير البلاد من المقاتلين ليتسنى بعد ذلك الوصول إلى المحتاجين.يأتي هذا في الوقت الذي أبدت فيه القيادة الصومالية الحالية أنها تعتزم بدء حملة عسكرية كبيرة ضد مقاتلي حركة الشباب التي تعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه الصومال منذ 15 عاما.// انتهى //18:49ت م0049