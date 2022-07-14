حجة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسقدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 736 مستفيدًا خلال المدة من 22 حتى 28 يونيو 2022م.كما راجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 77 مريضًا، وعيادة الطوارئ 15 فردًا، وعيادة الباطنية 245 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 27 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 368 شخصًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 4 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف فردان .وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 87 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //18:49ت م0050