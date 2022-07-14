الرباط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسواصل البرلمان الدولي للمجلس العالمي للتسامح والسلام في دورته العاشرة التي يستضيفها البرلمان المغربي أعماله بمشاركة ممثلين عن 80 برلمانا من دول مختلفة.وأستعرض رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان خلال الجلسة الافتتاحية، التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم والتي تهدد أمنه واستقراره كالإرهاب والتطرف والتعصب والعنف والأزمات التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، معبرا عن قناعة المجلس بضرورة حل جميع النزاعات من خلال الطرق السلمية وعبر طاولة المفاوضات وإعطاء أقصى فرصة للحلول السلمية ووقف كل أشكال العنف في جميع أنحاء العالم.وشدد الجروان على ضرورة البحث عن سبل لدعم الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة الدول الأكثر تضررا، وإيجاد سبل تعزيز مصادر الغذاء وتوفيرها بشكل يسد حاجات المجتمعات كافة، ويحافظ على أسعار الغذاء في حدود معقولة للشعوب ذات الدخل المحدود.وتم تخصيص جلسة اليوم لمناقشة تقارير اللجان الداخلية التي انعقدت أمس والتي تُعنى بتعزيز السلام، والمرأة والشباب، والشؤون الخارجية، والتنمية المستدامة، والشؤون القانونية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتسامح والسلام، والتصدي بالوسائل السلمية والحضارية للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها عالم اليوم.// انتهى //19:19ت م0052