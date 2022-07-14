عرعر 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأطلقَ النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية مسابقةَ القصة القصيرة لأفضل المجموعات القصصية على مستوى المملكة، وذلك تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ فيصلِ بنِ خالدِ بنِ سلطانَ بنِ عبدِالعزيزِ أميرِ منطقة الحدود الشمالية.وأوضحَ النادي الأدبي أنَّ المسابقةَ بالتعاون مع أحد المؤسسات المعنية بخدمة المجتمع، وتهدفُ إلى تعزيز الانتماء للغة العربية بصفتها لغةَ القرآنِ الكريمِ؛ وتعزيز روح التنافس بين الكتاب والأدباء ، وتشجيع كتاب القصة القصيرة لطباعة مجموعاتهم القصصية ،وإبراز مُبدعين حقيقيين قادرين على حمل راية القصة القصيرة،والاحتفاء بالمبدعين من كتَّابِ القصة القصيرة وتكريمهم ، وتنمية الذوق الأدبي لدى قرَّاءِ القصة القصيرة، وتفعيل الحراك الأدبي في الساحة الثقافية، وإشراك دور النشر المحلية والعربية .وحدَّدَ النادي مواعيدَ استقبالِ المجموعات القصصية خلال المدة من 1443/12/18هـ حتى 1444/2/18هـ، ومدة التحكيم من 1444/3/1هـ حتى 1444/4/1هـ، وستُعلَنُ النتائج الأسبوع الأخير من شهر ربيع الثاني1444هـ.// انتهى //19:38ت م0054