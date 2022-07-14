الرباط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعا بنسبة 0.44 %، مسجلا 11.741,78 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.51 % ليستقر عند 949,58 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.59 % مسجلا 878,64 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 202,64 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 609,49 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:12ت م0055