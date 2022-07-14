الباحة 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسيشارك البريد السعودي ( سبل ) كناقل لوجستي في مهرجان العسل الدولي الرابع عشر في الباحة، والذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتنظيم من جمعية النحالين التعاونية بالباحة، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة، وذلك خلال الفترة من 15 - 24 يوليو 2022 .وتقام الفعالية في محافظة بلجرشي وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تقدم "سبل" خدمات الشحن والتغليف المخصص لنقل العسل طيلة أيام المهرجان، لجميع مناطق المملكة.وتأتي مشاركة البريد السعودي ( سبل ) لدعم العلامة التجارية، وفرصة للوصول للعملاء المحتملين، من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المهرجان من أهمها خدمات الشحن والتغليف بجودة عالية لمنتجات العسل لجميع مناطق المملكة، انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.// انتهى //20:13ت م0056