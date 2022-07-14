الرباط 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي، في الرباط اليوم، برئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشيكو، على هامش مشاركتهما في اعمال الدورة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام.وتطرق الجانبان إلى أدوار المؤسسات التشريعية في نشر ثقافة الحوار والتسامح والسلم، وتعزيز التعاون والتنسيق البرلمانيين، والعلاقات التي تربط مجلس النواب المغربي بالاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات التابعة له وسبل تعزيزها.وتوقف الجانبان أيضا عند موضوع برنامج عمل الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال الانفتاح على قضايا مستجدة في الأنشطة البرلمانية الدولية، وتقوية حضوره الجهوي والقاري، وتشجيع المبادرات البرلمانية الدولية الرائدة.// انتهى //20:17ت م0057