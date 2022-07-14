نيويورك 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف اليوم حزمة إنسانية وإنمائية جديدة تبلغ قيمتها 40 مليون يورو بهدف تعزيز السلام وزيادة فرص كسب العيش وتوفير التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل ودعم الصرف الصحي لتعزيز صمود الفئات الضعيفة من السكان في ولايتي بورنو ويوبي شمال شرق نيجيريا.وأوضح البرنامج والمنظمة في بيان صحفي اليوم أن البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم بالتعاون مع بنك التنمية الألماني يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و23 شهرا، والنساء الحوامل، والأطفال في سن المدرسة، والمراهقات، والأسر التي تعولها النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد البيان أن المشروع سيدعم تقوية هياكل الحكم المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال العمليات المجتمعية وبناء قدرات الشركاء الحكوميين، مفيدا أن هذه المساهمة تعد سبيلا إلى السلام والتنمية المستدامة، حيث سيحظى الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بفرصة للبقاء والازدهار في مجتمعات تتوفر بها أنشطة كسب العيش وبناء السلام.// انتهى //21:13ت م0060