الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والمصرية والسورية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض، باستخدام (5) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:24ت م0068