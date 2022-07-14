كانبيرا 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان صادر عن مكتبها عن تقديم 1.5 مليون دولار أسترالي لدعم استجابة إندونيسيا لتفشي مرض الحمى القلاعية مؤخرًا.وقال البيان: " سيوفر التمويل الجديد لبرنامج التطعيم الإندونيسي ما لا يقل عن مليون جرعة لقاح ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك بعد طلب رسمي للمساعدة من الحكومة الإندونيسية".// انتهى //22:31ت م0070