الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية فرنسا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي وعدد من مسؤولي السفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية السفير سلطان الخزيم، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //22:59ت م0071