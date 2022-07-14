واشنطن 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم في واشنطن، وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني، الذي يوزر الولايات المتحدة حاليا.وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون الصناعي الدفاعي وإسهامات إيطاليا الواسعة في الأمن الدولي، بما في ذلك كوسوفو وليبيا ورومانيا والنيجر وجيبوتي ولبنان والعديد من المواقع الأخرى في أوروبا وأفريقيا.كما بحثا القضايا المهمة التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول كيفية قيام الولايات المتحدة وإيطاليا بزيادة أنشطة التعاون الدفاعي في أفريقيا.// انتهى //23:00ت م0072