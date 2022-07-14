الطائف 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واساستؤنفت مساء اليوم الخميس بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف منافسات موسم سباقات الخيل للمصيف في حفله العاشر بعد توقف إجازة عيد الأضحى المبارك.وقد شهدت أرضية المضمار إقامة ثمانية أشواط متنوعة الفئات والدرجات لمختلف الأعمار للخيل العربية الأصيلة وجاءت نتائجها على النحو التالي : الشوط الأول حققت الفرس "تشمر" لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول، وفي الشوط الثاني حقق الجواد "ماي ماب" لسمو الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز المركز الأول، فيما حاز الجواد "الله معي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثالث، ونال الجواد "الجزيري" لأبناء فهد الأزمع المركز الأول في الشوط الرابع، كما حازت الفرس "وضيئه" لمالكها عبدالرحمن المخضوب المركز الأول في الشوط الخامس.وحظيت السباقات بحضور جماهيري من أهالي المنطقة والمصطافين وعشاق سباقات الخيل الذين استمتعوا بالفعاليات والمناطق التي تم إنشائها وتهيئتها للجماهير. ويأتي ذلك وسط نقلة نوعية مميزة على صعيد الاهتمام بتكثيف جانب الشراكة المجتمعية بفعالية أكبر.وتشهد عطلة هذا الأسبوع إقامة شوطين رئيسيين، هما جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، و كأس جامعة الملك عبدالعزيز، بوجود نخبة من أبرز الجياد الطامحة لتحقيق الفوز بالسباقات.// انتهى //23:16ت م0073