الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب السعـودي لكرة اليـد لدرجة الشباب اليوم إلى العاصمة البحـرينية المنامة استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، التي ستقام خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022 م والمؤهلة إلى بطولة العالم للشباب التي ستقام في ألمانيا واليونان في العام 2023م.ويترأس البعثة السعـودية عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات والتدريب فاخـر غاشي، فيما يقود دفة الأخضر في البطولة المدرب الوطني فاضل آل سعيد ويساعده الكابتن موسى الهزاع، و18 لاعبا تم اختيارهم بعد التصفية النهائية خلال المراحل الأربعة ضمن البرنامج الزمني للإعداد، حيث بدأت المرحلة الأولى باختيار أكثر من 32 لاعبا.ووقع الخيار على 18 لاعبا حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الآسيوي وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، أحمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ.ويدشن الأخضـر أولى مبارياته يوم السبت المقبل أمام إيران، ويخضع ليوم راحة على أن يواجه الكويت يوم الاثنين المقبل ويختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء كوريا.وأكد مدير منتخب الشباب لكرة اليد إلياس آل داوود صعوبة البطـولة لاسيما المجموعة التي وقع فيها الأخضـر، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو اللحاق بإنجاز المنتخب الأول والوصول لبطولة العالم للمرة الرابعة على مستوى منتخب الشباب.وأضاف إلياس آل داوود : "ثقتي كبيـرة في اللاعبين والجهازين الفني والإداري لتحقيق الهدف المنشود لاسيما أن الأخضر قدم مستوى متميز من خلال المواجهات الودية التي خاضها المنتخب خلال فترة الإعداد".وشمل البرنامج الزمني للمشاركة في البطولة الآسيوية 4 مراحل، منها 3 مراحل داخل المملكة وبالتحديد في المنطقة الشـرقية، فيما كانت المرحلة ما قبل الأخيـرة في جمهورية مصر العربية. وتخللت المراحل الأربع عددا من المباريات الودية وقف من خلالها المدرب آل سعيـد ومساعده الهزاع على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم لخوض المعترك الآسيوي، والذي يبحث فيه الأخضـر عن التأهل الرابع عالميا، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم ثلاث مرات خلال الأعوام (1979-1999-2017)، فيما لعب الأخضـر في 9 بطـولات آسيوية مؤهلة لبطولة العالم، وكانت أفضل النتائج في الإمارات عام 1996 والبحرين 1998 والأردن 2016 عندما حل وصيفا في تلك البطولات الثلاث.وأسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب عن تواجد الأخضر في المجموعة الأولى بجوار كوريا وإيران والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات : البحرين واليابان والهند وأوزبكستان، إذ تعد مجموعة الأخضـر هي الأقوى وسط صراع محتدم بين المنتخبات الأربعة، حيث تنص لوائح البطولة وآلية التأهل على أن يتأهل مباشرة لبطولة العالم متصدر ووصيف كل مجموعة على أن تلعب الفرق المتأهلة على المراكز الأربعة الأولى.// انتهى //23:27ت م0074