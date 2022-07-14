اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الخميس 1443/12/15 هـ الموافق 2022/07/14 م واس
نيويورك 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينا الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضا 11.40 نقطة، 0.30%، إلى 3790.38 نقطة, وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 142.62 نقطة، 0.46% إلى 30630.17 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 3.61 نقطة، 0.03 %، ليغلق عند 11251.19 نقطة.
// انتهى //
23:29ت م
0075