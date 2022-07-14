الرياض 15 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 14 يوليو 2022 م واسبدأت المنتخبات العربية المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاما، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل، في التوافد إلى مدينة أبها.ووصل منتخب العراق مساء يوم الثلاثاء إلى مدينة أبها التي يقيم المنتخب السعودي بها معسكرا استعدادا للمشاركة في البطولة، فيما وصل مساء اليوم منتخبا السودان وليبيا.ومن المقرر أن تصل منتخبات المغرب وفلسطين وموريتانيا يوم الأحد المقبل، بينما تصل منتخبات مصر وعُمان والأردن والإمارات على مدار يوم الاثنين، فيما يصل منتخب تونس إلى مقر إقامته يوم 20 يوليو الحالي.من جانب آخر أنهت اللجنة المنظمة للبطولة جميع الترتيبات الخاصة بانطلاقة المباريات، من تجهيزات الملاعب وفنادق إقامة الوفود وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتجهيز اللجان العاملة في منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب.// انتهى //23:32ت م0076